Алеппо, Сирия, 27 октября, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Трое детей погибли в районе Хай эль-Андалуз города Алеппо в результате обстрела здания школы боевиками, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишень

Обстрел был произведен из контролируемой боевиками восточной части города днем 27 октября во время занятий в школе в районе Хай эль-Андалуз. В школьные классы произошло попадание мины и снаряда, сделанного из газового баллона. В результате погибли на месте трое детей и еще 10 были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Игорь Конашенков подчеркнул, что сирийские и российские военные в этот момент не проводили никаких действий, так как уже десятые сутки ВКС России и ВВС Сирии не совершают никаких полетов ближе 10-километровой зоны вокруг города Алеппо. Пользуясь этим обстоятельством, террористы ежедневно наращивают интенсивность обстрелов жилых кварталов западной части города из артиллерийских систем и самодельных реактивных установок.

Конашенков отметил, что когда при обстреле боевиками района гуманитарного коридора в Эль-Машарке погибли 12 мирных граждан и более 20 получили ранения, ни ЮНИСЕФ, ни некоторые постоянные члены Совета Безопасности ООН этого не заметили.