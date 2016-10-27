Дамаск, 27 октября, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Средства объективного контроля ВКС России зафиксировали американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-1B «Предатор» в сирийской провинции Идлиб, где, по утверждению ЮНИСЕФ, был нанесен авиаудар по школе, сообщил на брифинге официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

Texas Military Department Американский БПЛА MQ-1B «Предатор»

Конашенков отметил, что для проверки сообщений ЮНИСЕФ об авиаударе 26 октября по школе в населенном пункте Хасс сирийской провинции Идлиб российским военным ведомством были проверены данные всех средств объективного контроля воздушной обстановки северной части Сирии. В среду 26 октября ни один самолет ВКС России в данный район не заходил.

Кроме того, на фотографии с российского БПЛА от 27 октября не видно никаких повреждений крыши школы или воронок от взрыва авиабомб рядом со школой.

Наряду с этим, средствами объективного контроля ВКС России в это время в указанном районе был зафиксирован американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-1B «Предатор».

Напомним, 27 октября ЮНИСЕФ сообщил о гибели 22 детей и шестерых взрослых в результате авиаудара по школе в сирийской провинции Идлиб. Исполнительный директор организации Энтони Лейка назвал произошедшее военным преступлением, а глава МИД Франции Жан-Марк Эйро тут же заявил, что авиаудары по школе могли быть нанесены только Сирией или Россией.