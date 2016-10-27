Минобороны РФ: В районе школы в Идлибе был замечен ударный беспилотник США
Дамаск, 27 октября, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Средства объективного контроля ВКС России зафиксировали американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-1B «Предатор» в сирийской провинции Идлиб, где, по утверждению ЮНИСЕФ, был нанесен авиаудар по школе, сообщил на брифинге официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что для проверки сообщений ЮНИСЕФ об авиаударе 26 октября по школе в населенном пункте Хасс сирийской провинции Идлиб российским военным ведомством были проверены данные всех средств объективного контроля воздушной обстановки северной части Сирии. В среду 26 октября ни один самолет ВКС России в данный район не заходил.
Кроме того, на фотографии с российского БПЛА от 27 октября не видно никаких повреждений крыши школы или воронок от взрыва авиабомб рядом со школой.
Наряду с этим, средствами объективного контроля ВКС России в это время в указанном районе был зафиксирован американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-1B «Предатор».
Напомним, 27 октября ЮНИСЕФ сообщил о гибели 22 детей и шестерых взрослых в результате авиаудара по школе в сирийской провинции Идлиб. Исполнительный директор организации Энтони Лейка назвал произошедшее военным преступлением, а глава МИД Франции Жан-Марк Эйро тут же заявил, что авиаудары по школе могли быть нанесены только Сирией или Россией.