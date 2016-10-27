Санкт-Петербург, 27 октября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Дети из России, Эстонии и Финляндии под руководством профессиональных художников подготовили выставку «Путешествие за мифами» о древней культуре своих стран и представили её в Петербурге. Открытие состоялось 27 октября в Российском этнографическом музее, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Организаторы выставки «Путешествие за мифами» Дети изучают историю

Экспонаты создавались в рамках международного проекта «Творчество без препятствий и границ», главной целью которого является вовлечение детей с особыми потребностями здоровья через культуру и искусство.

В создании были задействованы участники из Петербурга, Таллина, Тарту и Турку, в том числе около 20 финских ребят, примерно 25 детей из Эстонии и 50 — из России. Ребята с особыми потребностями работали вместе с детьми без особенностей здоровья и художественными педагогами. В основе работы над выставкой лежала концепция Культуры Участия, то есть, выставка создавалась на основе идей самих детей и их собственными руками. Подготовка заняла более полугода.

«Изначально появилась идея продолжить путешествие Нильса с дикими гусями. Гуси потом отвалились, остался Нильс, путешествие продолжилось не по Швеции, а по Эстонии, Финляндии и России», — говорит один из авторов концепции, художник и представитель бюро «АртТерра» Олег Николаев.

Авторы попытались погрузить детей в путешествие по мифологическим мирам, созданным воображением эстонцев, финнов и русских. «Я убеждён: чем больше мы даём детям информации о мифологии и фольклоре, тем больше мы их настраиваем на то, что мир един и все люди одинаковые. Потому что мифология и фольклор всех народов мира похожи друг на друга. Одни и те же законы работают. Эту мысль хотелось бы донести», — сказал Николаев.

Тяжёлым трудом оказалось подобрать материал для экспозиции, так как он слишком обширен, а проект физически не мог уместить все, что хотелось бы показать: выставка заняла один из залов Российского этнографического музея, но, например, Эстония сможет отвести под неё в два раза меньше места.

«Как правило, путешествие — это поездка по странам, в лучшем случае, с этнографическим уклоном. А у нас наоборот, мы пошли от мифологии к этнографии. Между мифологией трёх стран очень много общего. В принципе, все традиционные культуры похожи друг на друга, все мифологии похожи, а находящиеся рядом — тем более. К тому же, эстонцы и финны — это финно-угры, у них одна традиция. Мы немножко другие, но схожестей очень много, прежде всего, на уровне представлений и потусторонних существах, духах дома и леса», — пояснил Николаев.

Тем не менее, экспонаты предлагают зрителю и этнографическую информацию, демонстрируют архитектуру городов Таллина, Тарту, Турку, Новгорода, виды деревень и традиционных занятий и ремёсел. Увидеть выставку в Петербурге можно до 13 ноября в детском центре РЭМ, с 29 ноября по 12 декабря она будет располагаться в музее Niguliste в Эстонии, с середины января выставка переместится в Forum Centre в Турку.