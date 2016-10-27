Радио REGNUM: выпуск за 27 октября
Москва, 27 октября, 2016, 22:31 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Авиаудар по школе в Сирии: погибли 22 ребенка и 6 учителей. Обвинения в сторону России в убийстве сирийских школьников МИД назвал враньем. О чем заявили в Министерстве обороны России?
- В Совете Безопасности ООН представят факты невыполнения США обязательств по Сирии;
- МИД России опроверг информацию о полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе;
- Владимир Путин выступил на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». О чем заявил российский президент?
- Кремль — о протестах Киева: визиты Путина Украину не касаются.