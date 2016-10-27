Москва, 27 октября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Нельзя и даже вредно ставить конкретные сроки подписания мирного договора между Россией и Японией, заявил президент России Владимир Путин в ходе итогового заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Территориальные претензии Японии к России являются тем случаем, где невозможно и даже вредно определять какие-то сроки окончательного решения проблемы, — сказал российский президент, отвечая на вопрос представителя Японии о перспективах заключения мирного договора между Японией и Россией в ближайшие несколько лет.

Путин напомнил, что переговоры по вопросам границ с Китаем Россия вела на протяжении 40 лет и соответствующие договора были подписаны тогда, когда в отношениях с Китаем был достигнут беспрецедентный уровень сотрудничества и взаимного доверия. По мнению российского президента, отношения России с Японией подобного уровня пока не достигли, однако это не является непреодолимым препятствием для заключения мирного договора.