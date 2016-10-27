Брянская область, 20 апреля, 2006, 20:52 — ИА Регнум. По данным Брянского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды , 20 апреля уровень воды в реках Десна и Болва в черте города Брянска стабилизировался и составлял соответственно 418 (+1) и 615 (-1) см.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, подтопленными в городе остаются 48 домов, в которых проживает 155 человек, в том числе в поселке Радица-Крыловка - 17 домов (68 человек). В Володарском районе три человека из подтопленного дома №1-а по улице Речной отселены в общежитие профессионального училища №19. Жители других подтопленных домов от эвакуации отказались.