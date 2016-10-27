Москва, 27 октября, 2016, 21:54 — ИА Регнум. От состояния экономики и социальной сферы России зависит и внутренняя политическая стабильность и авторитет России в мире, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

kremlin.ru Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Владимир Путин подчеркнул, что вопросы экономики и социальной сферы в России интересуют его сильнее, чем разговоры о всемирном могуществе. От решения этих вопросов зависит и внутренняя политическая стабильность и авторитет России в мире, — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос, приятно ли ему слышать, что он считается самым опасным и могущественным человеком в мире.

Кроме того, Владимир Путин особо отметил, что Россия выступает за снижение геополитической напряжённости, но ни в коем случае не «путём своих похорон».