Краснодар, 27 октября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Для возобновления поставок газа на Украину от Киева требуется лишь предоплата. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM

«Мы обеспокоены тем, что происходит с энергетической составляющей на Украине. Когда-то это был единый комплекс. Чтобы обеспечить бесперебойные поставки в Европу, нужно закачать нужный объём в хранилища — для транзита. Газа закачано мало — должно быть от 17 до 21 млрд, закачано же 14 млрд, и уже идёт отбор газа. Мы с Петром Порошенко обсуждали вопрос с газоснабжением. Конечно, Россия может возобновить поставки газа в Украину. Нужно только одно: предоплата», — сказал Путин.

По его словам, на объём предоплаты Россия «точно предоставит газ Украине»: «Но цена на газ для Украины будет не выше, чем у соседних государств — в частности, для Польши. На момент разговора Польша по договору покупала газ по 184 доллара за тысячу кубов, Украине мы могли бы продавать по 180 долларов. Нам сказали, что лучше будут покупать по реверсу. Это, правда, нарушение контракта «Газпрома» с Западной Европой, но мы смотрим на это сквозь пальцы. Но, как я знаю, промышленная стоимость для конечных потребителей — 300 долларов за тысячу кубометров».

Путин не исключил, что газовые посредники «близки сердцу некоторых руководителей газовой сферы»: «Флаг им в руки — главное, чтобы они обеспечили бесперебойные поставки газа в Европу».

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил журналистам о том, что президент РФ Владимир Путин согласился на создание полицейской миссии ОБСЕ на территории Донбасса. Впоследствии в Кремле уточнили, что речи о введении соответствующей миссии на территорию Донбасса пока не идёт.