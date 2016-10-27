Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Ни одна из сторон «Нормандского формата» не поддержала инициативу президента Украины Петра Порошенко по его инициативе о вводе полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Переговоры в «Нормандском формате». 20 октября 2016 года

«Скажу свою позицию: президент Порошенко выступил с инициативой полицейской миссии во время будущих выборов в Донецке и Луганске. Я единственный, кто его поддержал. Возражают не потому, что не хотят — просто ОБСЕ никогда такого не делала, у них нет такой практики, и идея полицейской миссии другими участниками не поддерживается. Мы называем это возможностью тех, кто обеспечивает безопасность на выборах, находиться там с табельным оружием», — сказал Путин.

По его словам, в ОБСЕ ни разу не практиковали ввод полицейской миссии: «Если Пётр Алексеевич считает, что это пошло бы на пользу — я его поддерживаю. Но я единственный, кто это делает. В конечном итоге все согласились, что это возможно, но надо это проработать. По-моему, в практике ОБСЕ такого никогда не было».

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил журналистам о том, что президент РФ Владимир Путин согласился на создание полицейской миссии ОБСЕ на территории Донбасса. Впоследствии в Кремле уточнили, что речи о введении соответствующей миссии на территорию Донбасса пока не идёт.