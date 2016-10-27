Киев, 27 октября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. На Донетчине и Луганщине продолжаются позиционные бои с применением 152 мм и 122 мм артиллерии, танков, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 27 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

В частности заместитель командующего оперативным командованием НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что подразделения ВСУ 314 раз нарушили режим тишины, из них с применением тяжелого вооружения — 133 раза. В частности под обстрел попали позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Михайловка, Майорск, Широкая Балка, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Коминтерново, Ленинское, поселок шахты им. Гагарина (Горловка), поселок шахты «Трудовская» (Донецк).

«В результате артиллерийского и минометного обстрела ранения получили двое военнослужащих НМ ДНР, разрушен дом №24 по улице Аносова в Петровском районе города Донецка», — сказал Басурин.

По его словам, разведка НМ ДНР продолжает выявлять факты пополнения боезапасов ВСУ для последующего ведения боевых действий. «В Константиновку, расположенную в 25 км от линии соприкосновения, прибыло 40 автомобилей с боеприпасами. Также отмечено прибытие четырех КамАЗов с артиллерийскими боеприпасами в район водоканала Северский Донец — Донбасс, неподалеку от Дзержинска (5 км от линии соприкосновения)», — рассказал Басурин.

При этом он обвинил солдат ВСУ в составлении ложных отчетов об обстрелах со стороны армии ДНР. «Военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады составляют ложные отчеты об обстрелах их позиций с целью получения денежных средств за так называемые боевые. Такие махинации в бригаде приобрели массовый характер. Для расследования данного факта прибыла комиссия Генерального штаба ВСУ», — добавил Басурин.

Он также обвинил ВСУ в минометном обстреле пункта пропуска «Майорск» (Донетчина, под Горловкой). «Сегодня с 9:50 украинские бойцы 53-й отдельной механизированной бригады под командованием Грузевича начали артиллерийский и минометный обстрел пункта пропуска «Майорск». Было выпущено 10 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 120-мм мин. Все это подтверждает нежелание киевского руководства решить конфликт в Донбассе мирным путем. Хочу в очередной раз отметить, что мы полностью соблюдаем и выполняем договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой в Минске. В случае срыва украинской стороной Минских соглашений наши подразделения готовы действовать быстро и решительно», — заверил Басурин.

Кроме того, 27 октября спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что киевские силовики обстреляли позиции НМ из автомобиля «скорой помощи». «Украинские силовики продолжают применять антигуманные методы ведения войны. Вчера в 15.30 украинские войска с направления Золотого обстреляли из автоматического гранатомета позиции Народной милиции в районе Марьевки. С целью введения в заблуждение наших бойцов украинские силовики использовали в качестве средства передвижения машину скорой медицинской помощи, на которой они максимально приблизились к линии боевого соприкосновения и открыли огонь по нашим позициям. Только по счастливой случайности жертв удалось избежать», — пояснил Марочко.

Он сообщил, что в н.п. Кондрашевская-Новая (Луганщина) добровольцы из праворадикального батальона Добровольческого украинского корпуса (ДУК) «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали ротный опорный пункт.

«По имеющейся у нас информации, к линии боевого соприкосновения продолжают прибывать националистические подразделения «Правого сектора». Так, в населенном пункте Кондрашевская-Новая Станично-Луганского района развернут ротный опорный пункт националистического корпуса. В своем составе националисты имеют две самоходные артиллерийские установки, три БТР и около 60 человек личного состава с оружием и боеприпасами. На всей технике установлены флаги «Правого сектора», — уточнил Марочко.

Он также проинформировал, что ВСУ перебрасывают к линии соприкосновения танки, ЗРК и БТРы. «По нашим данным в район населенного пункта Северодонецк прибыли три танка Т-64 и два зенитно-ракетных комплекса «Стрела-10». 25 октября на железнодорожную станцию населенного пункта Рубежное прибыло два железнодорожных состава с личным составом и военной техникой ВСУ, а именно: 15 танков, 13 БТР, и около 30 грузовых автомобилей. Техника после разгрузки была сформирована в колонны и убыла в направлении населенного пункта Тошковка», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 27 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Александр Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе «один украинский военнослужащий погиб, трое — получили ранения».

Он также выразил слова соболезнования родным и близким полковника ВСУ, главного инспектора Министерства обороны Украины Валентина Федичева, который умер вчера вечером в Киеве. «Этот настоящий боевой офицер был родом из прифронтового Станично-Луганского района Луганской области, и он с честью и достоинством воевал за свой родной край на Востоке. В частности во время битвы за Дебальцево полковник Федичев был заместителем руководителя сектора «С», не раз выезжал на передовую и оставался в осажденном городе до самого конца. Впоследствии он занимал должность заместителя руководителя «АТО» на территории Донецкой и Луганской областей. За мужество, отвагу и профессионализм, проявленные в зоне боевых действий, Валентин Федичев был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом Даниила Галицкого», — напомнил Мотузяник.

По его словам, вчера резко возросло количество обстрелов на Мариупольском направлении, в частности на участках фронта Красногоровка — Марьинка и Павлополь — Широкино ВС ДНР «выпустили по нашим позициям более 220 минометных мин, танковых и артиллерийских снарядов».

Мотузяник отметил, что на Луганском направлении боевые действия велись по всему фронту, за исключением Станично-Луганского района. При этом ВС ЛНР «нарушили режим тишины в Золотом — впервые с момента разведения сил и средств». «Основные боевые действия велись в Попаснянском районе — Новозвановке, Новоалександровке и Троицком… Всего за минувшие сутки на Луганском направлении состоялось 15 вражеских обстрелов, в том числе один — из тяжелого вооружения», — сказал Мотузяник. По его словам, основной «горячей точкой» остается авдеевская промзона (Донецкое направление). Так, в течение дня ВС ДНР из Ясиноватой вели минометный обстрел украинских солдат. «Также противник неоднократно нарушал режим тишины на горловском периметре (Зайцево, Майорск, Новгородское). На КПВВ «Майорск» ранен гражданский. Впервые за долгое время возобновились боевые действия на позиции «Шахта Бутовка», — добавил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Донецкой области сообщила о временном приостановлении работы контрольно пункта въезда-выезда (КПВВ) «Майорск» (под Горловкой) из-за обстрелов со стороны ВС ДНР. «…пропускные операции в «Майорском» временно не осуществляются. Обстрел начался в 6.30, еще до начала пропускных операций», — говорилось в сообщении.

Напомним, 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября). 26 августа в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года).