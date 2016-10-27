Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Вопрос не в том, чтобы на любых условиях продвигать национальные интересы России, а в том, как это делать. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Фёдор Бруни. Призвание варягов. 1839

«То, что хорошо для русского человека — то и национальные интересы России. Но вопрос не в том, чтобы любой ценой продвигать национальные интересы. Вопрос в том, как это делать», — сказал Путин.

По его словам, добиваться национальных интересов нужно «в диалоге, пользуясь международным правом»: «Если именно так и воспринимается, что только в ошибках элит все проблемы сегодняшнего дня, то это не так — есть проблема расхождения элит и масс, но она не единственная».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.