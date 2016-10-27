Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Русские и украинцы — это один народ, имеющий общую историю и культуру. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Я не буду говорить о том, кто в чём виноват, но русские и украинцы — это один народ. И у нас, и на Украине есть люди националистических взглядов, но это народ одной истории и культуры», — сказал Путин.

По его словам, оба народа должны найти выход из сложившейся ситуации: «Нас сначала разделили, а потом стравили. Но мы сами в этом виноваты, и должны найти выход из этой ситуации. Уверен, что здравый смысл восторжествует, и мы этот выход найдём».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.