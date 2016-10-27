Абуджа, 27 октября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. ExxonMobil обнаружила до 1 млрд баррелей нефти у берегов Нигерии, со ссылкой на нефтяную компанию передаёт ABC News.

Нефть

В заявлении говорится, что «значительное открытие» на Owowo-3 расширяет существующее месторождение, используемое американской ТНК. ExxonMobil является оператором и владеет 27 процентами Owowo. Государственная нефтяная компания Нигерии обладает контрольным пакетам акций. Другими партнёрами являются Chevron, французская Total и китайско-канадская Nexen.

Днём ранее, 26 октября ExxonMobil объявила о результатах третьего квартала.

Нефтяные ТНК в Нигерии страдают от нападения боевиков, что привело к сокращению производства, загнав западноафриканскую страну в рецессию.