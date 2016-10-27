Дамаск, 27 октября, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Армия Сирийской арабской республики при поддержке отрядов народной обороны очистила от боевиков город Суран в провинции Хама на западе Сирии, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в министерстве обороны.

Флаг Сирии

Армейские подразделения и отряды народной обороны взяли под контроль населённый пункт Суран и сельскохозяйственные угодья вокруг него на севере провинции Хама. Кроме того, ранее сообщалось, что армия Сирии окончательно вернула под свой контроль территорию воинской части ПВО на юге Алеппо.

Напомним, в Сирии за 26 октября было зафиксировано 44 обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Латакия и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России.