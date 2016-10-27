Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что российский «Газпром» готов возобновить поставки газа на Украину на условиях предоплаты. Об этом глава государства заявил сегодня, 27 октября, в Сочи, куда он прибыл на заседание клуба «Валдай».

gazprom.ru «Газпром»

Путин отметил, что у российской стороны особое опасение вызывает тот факт, что подземные хранилища газа (ПХГ) на Украине недостаточно заполнены, а это, в свою очередь, может привести к перебоям поставок российского газа в Евросоюз.

Российский лидер отметил, что «Газпром» в любой момент может начать поставки газа на Украину. «Для этого ничего не нужно, у нас есть контракт, есть дополнения к нему. Нужно только одно— предоплата», — сказал президент.

Он пояснил, что для бесперебойных поставок российского газа в Евросоюз в украинских ПГХ должен быть определённый объем газа. «Для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в Европу, нужно закачать необходимые объемы газа в ПХГ. Не для внутреннего потребления, а для обеспечения транзита», — пояснил Путин.

Президент уточнил, что в украинских ПХГ должно быть от 17 до 21 млрд кубометров газа, чтобы транзит был бесперебойным, а сейчас их только 14 млрд кубометров.