Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Для России было бы нелепо не развивать отношений с Азией в условиях нахождения части своей территории на азиатском континенте. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Налбандян. Индия. Дели. Президентский дворец

«Мы интенсифицируем развитие отношений с азиатскими странами потому, что-то, что происходит, диктуется жизнью. Почему рост и значение азиатских стран растёт? Для России, часть территорий которой находится в Азии, было бы нелепо не развивать отношений с Азией. Китай — наш сосед, с Индией у нас такая предыстория отношений, что грех было это не использовать на длительную перспективу. У нас много совпадающих интересов, мы взаимодополняем друг друга», — сказал Путин.

По его словам, Азия не является однополярной: «Жизнь вообще сложна, соткана из противоречий. Важно, чтобы они разрешались цивилизованным способом».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.