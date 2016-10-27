Челябинск, 27 октября, 2016, 20:35 — ИА Регнум. На Южном Урале эксперты и общественники высказались против поддержки и участия взрослых, и особенно детей в чуждом культовом «мероприятии» «Хэллоуин». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 октября в челябинской общественной организации «Русский культурный центр».

Хэллоуин

По мнению общественников «празднование» «Хэллоуина» должно быть прекращено в интересах безопасности детей. Об этом граждане заявили на совместном собрании.

На встрече также были обсуждены общие вопросы воспитания молодого поколения, плана проведения культурных и образовательных мероприятий. В обсуждениях была затронута проблема так называемых Групп смерти в социальных сетях. Данный вопрос был признан общественниками очень острым.

Отметим, сенатор Елена Мизулина предложила внести законопроект об изменении формулировки связанной с суицидами и снижения возраста наказания до 13 лет и считать использование интернета отягчающим обстоятельством. Это связано с тем, что 13-летняя девочка призывала в соцсетях к самоубийству.

Добавим, в октябре произошло два суицида подростков 14 и 15 лет: в Снежинске и Магнитогорске. Следственный комитет пока не связывает эти трагедии между собой.

В связи с ростом подростковых суицидов, происходящих в регионе, был увязан и обсужден вопрос о праздновании в учебных заведениях региона «Хэллоуина», который намечается на 31 октября. Общественники единогласно сочли, что такие «праздники» подрастающему поколению чужды и вредны. Информационное пространство заполнено сценами насилия и ужаса, тем более это неприемлемо, когда подобные мероприятия устраиваются в учебных заведениях, тем самым в сознании молодежи укладывается правильность этой чуждой нам традиции, считают представители родительской общественности.

Отметим, «Хэллоуин» — культовое празднование, пришедшее от древних кельтов Ирландии и Шотландии. Первоначально праздник был языческим культом. Знаменовал собой приход зимы и праздновался в последний день октября. В 7 веке Папа Римский Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днем всех святых. Тем самым понтифик хотел отвлечь англичан от языческих обычаев. Спустя время 2 ноября стало Днем всех душ — в этот день поминали умерших. Однако языческие традиции тесно переплелись с христианскими и сохранились в той форме, в какой ее преподносят сегодня. Существует миф, что в ночь с 31 октября на 1 ноября души мертвых приходят к живым. Боясь этой встречи, люди прятались или надевали страшные наряды, чтобы быть похожими на мертвых, и тогда пришедшие духи принимали бы людей за своих. В соответствии с этими представлениями некоторые взрослые и дети переодеваются в соответствующие костюмы, олицетворяющие всякую нечисть.

Пришедшая с Запада мода на «Хеллоуин» настойчиво культивируется в российском обществе как безобидное и радостное празднование, хотя, по мнению религиоведов, таковым совершенно не является.

Представители челябинских общественных организации пришли к общему мнению о необходимости обратиться с предложением в городской Комитет по делам образования города Челябинска и Министерства по образованию и науке по Челябинской области с просьбой не проводить в учебных заведениях этого «праздника», который, по общему мнению собравшихся, несет чуждую нам языческую религиозную культуру смерти. Следует отметить, идея воспрепятствовать «празднованию» не нова, в московских школах уже 10 лет действует эта рекомендация, сейчас к ней постепенно присоединяются школы в других городах и регионах.

Стоит отметить, что в прошлом году Чебоксары вздрогнули от повешенного чучела, напоминающего человека, у входа в один из баров в центре чувашской столицы. Креативом и владельцем «висельника» с чёрным мешком на голове тогда заинтересовались правоохранительные органы. Правда, без последствий.

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