Москва, 27 октября, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Всем известно, почему Россия приостановила действие договора с США по уничтожению избыточного количества оружейного плутония. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Есть такое понятие, как «запросная позиция». Решение о договоре по уничтожению избыточного количества оружейного плутония — мы из него вышли. Мы приостановили его действие. Думаю, все знают, почему. Соглашение предусматривало, что будут построены заводы, которые будут уничтожать избыточное количество оружейного плутония. США объявили, что выполнять свои обязательства не намерены — со ссылкой на финансовые трудности — а у нас этих трудностей нет, что ли?

По его словам, «то, что объявили США в одностороннем порядке — это называется «возвратный потенциал»: «А мы-то уничтожаем его! Мы построили завод, деньги истратили! Мы богаче США? Нам по ряду вопросов трудно говорить с США — почти никакие договорённости не выполняются, в том числе по Сирии. Мы готовы искать решения любых сложных вопросов».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.