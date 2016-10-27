Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 20:28 — ИА Регнум. В 2015 году президент Украины Пётр Порошенко едва не завёл в тупик встречу в рамках «Нормандского формата». Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru На переговорах в «Нормандском формате»

«В «Минских соглашениях» чёрным по белому написано: через 30 дней после подписания на Украине Рада должна принять постановление, которое очертило бы географические границы районов, где начал бы действовать закон об особом статусе. Единственное, чего не хватало — описание границ. Это постановление было, хоть и с нарушением сроков, но принято. Но закон был принят парламентом Украины и согласован с непризнанными республиками, и в этом смысле он является жизнеспособным», — сказал Путин.

Вместе с тем, по его словам, приняв постановление, «парламент принял дополнение — статью 9 или 10, где написал, что закон вступит тогда, когда пройдут муниципальные выборы»: «То есть, снова отложил вступление закона в силу. Причём сделал это, ни с кем не согласовывая. Год назад в Париже мы активно это обсуждали, я настаивал на том, чтобы это было сделано незамедлительно, а президент Украины Пётр Порошенко настаивал на невозможности. Всё зашло в тупик».

Путин рассказал, что неожиданно глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил компромисс: «Суть заключалась в том, что этот закон вступит в силу в день муниципальных выборов на временной основе, а на постоянной — после признания выборов БДИЧ ОБСЕ. Это было не то, что было в соглашениях, но, чтобы не заводить всё в тупик, я согласился. Мы согласовали с ДНР и ЛНР. Неожиданно в Берлине президент Украины по сути, отказался от имплементации, вернув всё на ситуацию с Парижем».

Российский лидер отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель нашла выход, «убедив всех остаться на согласованной позиции, ведь невозможно ежегодно менять подходы»: «Но нюансы и детали договорились погрузить в концепцию, которую предстоит выработать. Мы почти согласовали каждый из пунктов по безопасности. Ничего не решили по гуманитарной ситуации — республики остаются де-факто в блокаде. Но что касается формата — просто другого нет. Дискуссии идут сложно, это не очень эффективно. Но другого нет. Если мы хотим чего-то добиться, надо остаться в рамках формата. Мы не против кого-то привлекать, в том числе и США. Но договорились так, что мы с США будем работать параллельно. Вы знаете, что мой помощник и Виктория Нуланд встречаются регулярно. Это делается не келейно — все участники Нормандского формата всё знают».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.