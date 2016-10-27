Казань, 27 октября, 2016, 20:23 — ИА Регнум. На главном стадионе Татарии «Казань-Арена» вновь планируют поменять газон за 50 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

gazprom.ru Газон

Аукцион намерены провести до 14 ноября. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 ноября. Сумма контракта составит 50 млн рублей.

Отметим, что 7 октября текущего года журналистам, в ответ на критику тогда еще главы Минспорта РФ Виталия Мутко, продемонстрировали «идеальное состояние» газона казанского стадиона, сообщает спортивный раздел издания «БизнесOnlain». По словам министра спорта Татарии Владимира Леонова, за три года газон на поле меняли четыре раза, а прошли на нем за это время только 19 матчей. «Мы планируем, что «Рубин» до конца года будет играть на «Казань-Арене». А по весне уже будем смотреть», — сказал министр.

По информации портала KazanFirst, первый газон находился на поле с осени 2013 года до весны 2014. На этом покрытии не провели ни одной футбольной игры. Траву поразил вирус и покрытие пришлось менять. Следующий газон прожил с лета 2014 года до зимы того же года. Затем необходимо было монтировать бассейн в рамках подготовки к Чемпионату мира по водным видам спорта, который проходил с 24 июля по 9 августа 2015 года. Следующая смена газона произошла сразу после чемпионата осенью 2015 года. Издание отмечает, что газон поменяли в авральном порядке для проведения матча с «Ливерпулем». На этом газоне прошло 11 игр в зимний период, когда трава еще не окрепла. Покрытие продержалось до весны 2016 года.

На четвертом по счету газоне «Рубин» провел две игры.

В апреле 2016 года руководитель управления оргкомитета «Россия-2018» по подготовке объектов и организации мероприятий в городе-организаторе Казани Азат Кадыров сказал, что газон не будут менять в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщал ресурс Welcom2018.com. По его словам, специалист британской компании STRI приезжал в Казань, осмотрел поле и заверил, что газон «находится в живом здоровом состоянии, просто нужны климатические погодные условия и время чтобы он приобрел вид красивого ковра».

В июле текущего года газону все равно потребовалась замена. По информации «Р-Спорт», генеральный директор казанского «Рубина» Ильгиз Фахриев пояснил, что замена связана не только с текущим состоянием покрытия, но и с требованиями FIFA перед матчами Кубка конфедераций-2017 года. «Мы понимали, что идем на определенные риски, когда в минувшем ноябре в матче Лиги Европы принимали «Ливерпуль» на «Казань Арене». Но возможность сыграть с одним из самых именитых клубов мира и подарить зрелище максимально возможному количеству болельщиков того стоила. Плюс недавно на стадионе побывала комиссия FIFA, которая поставила достаточно жесткие условия — газон перед матчами Кубка конфедераций и чемпионата мира должен быть засеянным, а не рулонным. К тому же он будет прошит специальными искусственными волокнами», — сказал Фахриев.

Крайняя, но как оказалась, не последняя замена газона казанского стадиона обошлась республиканскому бюджету в 47,5 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, матчи футбольного турнира FIFA — Кубка конфедераций 2017 пройдут на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Казанский стадион примет четыре игры, в числе которых полуфинал состязаний.

В рамках Чемпионата мира по футболу — 2018 на стадионе «Казань-Арена» состоятся шесть матчей, в том числе, четвертьфинал мундиаля.

Напомним, «Казань-Арена» — единственный в мире футбольный стадион, на котором установлено 12 мировых рекордов по плаванию.