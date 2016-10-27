Москва, 27 октября, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Руководство военного блока НАТО не согласилось на предложение о полетах военной авиации России и североатлантического альянса над Балтикой со включенными транспондерами, заявил президент России Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Минобороны.рф Новейший истребитель Су-35C

Путин напомнил, что первым эту идею предложил президент Финляндии Саули Ниинистё, потребовавший от российской военной авиации при полетах над Балтикой включать транспондеры, подающие сигнал о местонахождении самолетов в воздухе. Россия в ответ предложила распространить это требование на военные самолеты всех государств и военных союзов этого региона и обсудить этот вопрос на очередном заседании Совета Россия — НАТО. Руководство НАТО это предложение России отклонило.

Владимир Путин подчеркнул, что хотя для России такое использование транспондеров на самолетах военной авиации является непростым техническим и военным шагом, но министерство обороны России такую возможность нашло, в то время как коллеги из НАТО не хотят решать данный вопрос.

Путин особо отметил, что такое использование транспондеров при полетах над Балтикой действительно повысило бы безопасность в регионе, тем более что «количество полетов нашей авиации в разы уступает количеству полетов авиации стран НАТО».