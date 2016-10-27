Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 20:09 — ИА Регнум. В рамках договора с США по ракетам средней дальности СССР остались без вооружения, а США, напротив, оказались вооружены. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

«Наивное бывшее российское руководство договорилось с США ликвидировать ракеты средней дальности. Была трагедия, связанная с тем, что конструктор ракет посчитал, что это предательство национальных интересов, и покончил с собой. Наземные ракеты мы порезали, но воздушных и морских ракет это не коснулось — у СССР их не было, а США оказались вооружены», — сказал Путин.

Он напомнил о том, что в случае с США «никто из соседей такое оружие не производит»: «А у нас почти все соседи производят — и на востоке, и на Ближнем Востоке. Поэтому для нас это особое испытание. Мы считаем необходимым соблюдать эти соглашения, тем более что у нас сейчас тоже появились ракеты средней дальности морского и воздушного базирования».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.