Путин: Порошенко – инвестор в российскую экономику
Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил о том, что президент Украины Петр Порошенко является одним из инвесторов в российскую экономику. Об этом глава государства заявил сегодня, 27 октября, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин отметил, что Россия стремится уважать право собственности. Особенно это касается собственности иностранных инвесторов. В качестве примера он привел украинского президента Порошенко, который владеет кондитерской фабрикой в Липецкой области.
«Порошенко является одним из таких инвесторов. Он является собственником крупного предприятия в Липецкой области — фабрики «Рошен». Там есть проблемы, связанные с невозвратом НДС, и судебный орган ввёл ограничительные меры, но фабрика работает и получает прибыль», — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что нет никаких ограничений на получение Петром Порошенко прибыли с деятельности его фабрики в Липецкой области.
Напомним, Порошенко в ходе своей предвыборной кампании обещал продать свой бизнес и сосредоточиться на государственной службе. Особенно сильно он обещал продать свой бизнес в России, которую объявил агрессором и заявил, что Украина воюет с Россией.
Однако Порошенко так и не продал свой бизнес, и фабрику в Липецке в том числе.