Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил о том, что президент Украины Петр Порошенко является одним из инвесторов в российскую экономику. Об этом глава государства заявил сегодня, 27 октября, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что Россия стремится уважать право собственности. Особенно это касается собственности иностранных инвесторов. В качестве примера он привел украинского президента Порошенко, который владеет кондитерской фабрикой в Липецкой области.

«Порошенко является одним из таких инвесторов. Он является собственником крупного предприятия в Липецкой области — фабрики «Рошен». Там есть проблемы, связанные с невозвратом НДС, и судебный орган ввёл ограничительные меры, но фабрика работает и получает прибыль», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что нет никаких ограничений на получение Петром Порошенко прибыли с деятельности его фабрики в Липецкой области.

Напомним, Порошенко в ходе своей предвыборной кампании обещал продать свой бизнес и сосредоточиться на государственной службе. Особенно сильно он обещал продать свой бизнес в России, которую объявил агрессором и заявил, что Украина воюет с Россией.

Однако Порошенко так и не продал свой бизнес, и фабрику в Липецке в том числе.