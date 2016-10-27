Москва, 27 октября, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Доходообразующие поправки в Налоговый кодекс, касающиеся реализации Основных направлений налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, комитет Госдумы по бюджету и налогам обсудит на заседании 31 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»). Речь идет о поправках, которые нижняя палата парламента обсуждает параллельно с проектом федерального бюджета на 2017−2019 гг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Налоговые законы призваны обеспечить доходы бюджета, которые мы будем принимать в первом чтении, когда будем рассматривать параметры бюджета. Уже в понедельник законопроект, который внесло правительство во исполнение основных направлений налоговой политики, будет рассматриваться комитетом по бюджету», — сообщил парламентарий в ходе заседания экспертного совета комитета. Он попросил экспертов обратить внимание на узкие места — «вопросы, которые вроде бы выглядят достаточно благополучно, но какие-то технические детали могут просто не сработать и в результате даже запланированные доходы не будут получены, а сама по себе норма может быть принята, а работать не будет».

В частности, Макаров напомнил экспертному совету ситуацию с нормой о пенях — правительство предложило увеличить пеню за просрочку по уплате налогов для компаний и индивидуальных предпринимателей. При просрочке до 30 дней она составит 1/300 ключевой ставки Центробанка (сейчас 10%), затем увеличится до 1/150. Для населения пеня не меняется — 1/300 ключевой ставки ЦБ.

Макаров указал на то, что на прошедших ранее парламентских слушаниях предлагалось «пойти немножко по другому пути и сделать прогрессию: установить нормальный вариант в течение какого-то срока с тем, чтобы добросовестные плательщики не попадали под удар, дать какой-то срок, если будет необходимо, в рассрочку уплатить, но потом уже пойти по прогрессивной шкале». «Чтобы не получалось так, что дешевле не платить налог, чем брать кредит», — пояснил Макаров, добавив, что данные пожелания были учтены правительством в законопроекте.

Проект федерального бюджета на 2017−2019 годы правительство РФ внесет в Госдуму 28 октября. Одновременно в нижнюю палату парламента поступят Основные направления налоговой политики, бюджетной и таможенно-тарифной политики. «Обсуждение на экспертном уровне, обсуждение с участием всех общественных и бизнес-объединений очень важно с тем, чтобы посмотреть, в какой степени внесенные законопроекты соответствуют налоговой политике и в какой степени в этих законах учтена позиция парламента, которая была изложена в рекомендациях правительству», — заявил Макаров.