Минск, 27 октября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. 27 октября в Минске на заседании Евразийского Межправительственного совета в узком составе представители стран-участников обсудили подготовленный по итогам внутригосударственного согласования проект Таможенного кодекса ЕАЭС.

ЕАЭС

Премьер-министры стран ЕАЭС распорядились о направлении проекта Таможенного кодекса на согласование ещё 12 августа 2016 года. Предполагалось, что на заседании в Минске подготовленный Кодекс будет направлен в страны для подготовки к подписанию. Тем не менее все еще остался не урегулированным блок по свободным экономическим зонам (СЭЗ). Об этом сообщила ИА REGNUM представитель по связям с общественностью члена Коллегии (министра) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Наталья Саченок.

В целом, по итогам внутригосударственного согласования, от пяти стран поступило порядка 600 поправок к проекту Таможенного кодекса ЕАЭС. Подписать договор о Таможенном кодексе ЕАЭС все ещё планируется до конца 2016 года. Вероятнее всего, это произойдет на встрече глав-государств ЕАЭС в декабре.