Москва, 27 октября, 2016, 19:47 — ИА Регнум. В ситуации с Курилами и Японией вредно определять сроки. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

«Это тот случай, когда вредно определять сроки. Мы с КНР вели переговоры по границам в течение 40 лет. Мы подписали соглашение потому, что мы достигли беспрецедентного уровня сотрудничества. У нас очень большая степень доверия. Увы, наши отношения с Японией такого качества не достигли. Но это не значит, что мы не можем этого сделать.

По его словам, и РФ, и Япония «заинтересованы в урегулировании всех вопросов»: «Мы этого хотим, мы к этому стремимся. Когда это будет сделано и будет ли это сделано вообще — мы не знаем. Я очень рассчитываю, что наши МИДы и эксперты внесут в это вклад, и мы сможем на это опереться».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи, глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.