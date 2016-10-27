Краснодар, 27 октября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп порой ведёт себя экстравагантно, но это имеет смысл. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«Сам Дональд Трамп выбрал свой способ. Он ведёт себя экстравагантно, но не так это и бессмысленно. Он представляет интересы той части общества, которая устала от элит, находящихся десятилетиями у власти. Он изображает из себя простого парня, который их критикует. Он работает на этой «поляне». Насколько это будет для него эффективно — выборы покажут», — сказал Путин.

Он вновь повторил свои же слова: «Мы будем работать с любым президентом, которого изберёт американский народ, и который будет работать с нами».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.