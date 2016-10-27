Москва, 27 октября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Необходимо разработать меры, позволяющих застраховать интересы юридических лиц при банкротстве банковских организаций, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии адвокатов города Москвы «Вашъ юридический поверенный», кандидат юридических наук, доцент МГИМО Константин Трапаидзе, комментируя отзыв Центробанком лицензии у московских Вестинтербанка и Энтузиастбанка. По его словам, возврат средств для юридических лиц находится под вопросом.

Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

Эксперт пояснил, что процедура отзыва лицензии у банков происходит в случае, если есть подозрения, что банки находятся в состоянии банкротства или нарушают российское законодательство. «Центробанк находит в деятельности кредитно-финансовой организации признаки нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, после чего инициирует процедуру отзыва лицензии. Точное решение об отзыве лицензии Центробанк принимает не позже, чем через 15 дней после получения сведений о наличии оснований для данной процедуры. Решение об отзыве лицензии вступает в силу после публикации информации на официальном сайте Центробанка. После принятия решения об отзыве лицензии начинается процедура ликвидации кредитно-финансовой организации», — пояснил он.

Трапаидзе также сообщил, что согласно федеральному законодательству, с 2004 года вклады физических лиц страхуются государственной корпорацией — Агентством по страхованию вкладов, которое и осуществляет возмещение ущерба частным лицам, пострадавшим в результате отзыва лицензии у кредитно-финансовой организации. «Поэтому частные лица могут не беспокоиться о своих вкладах, если они были открыты в лицензированных банках — деньги будут им возвращены», — подчеркнул он.

При этом, эксперт отметил, что в более опасной ситуации оказываются юридические лица. «В России пока не существует разработанных мер, позволяющих застраховать интересы юридических лиц при банкротстве банковских организаций. На это обращали внимание и сами предприниматели, и общественные организации, и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Разработка таких мер — крайне насущная проблема, так как банкротство банков действительно способно сделать банкротами и многочисленные малые и средние коммерческие организации, хранившие деньги в банках», — пояснил он.

По словам юриста, чтобы вернуть свои средства, вкладчик должен подать соответствующее заявление в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). «Агенство возвращает всю сумму вклада и проценты по нему, но только если вклад не превышает 1 400 000 рублей. В противном случае, возмещается только названная сумма — 1 400 000 рублей», — сообщил он.

С заявлением в АСВ можно обратиться уже через две недели после закрытия банка, а спустя еще три дня получить свой вклад или страховую компенсацию.

Кроме того, инвестор банка может подать требование на включение в реестр кредиторов, направляемое арбитражному управляющему и рассматриваемое в арбитражном суде. Это требование необходимо направить в срок, так как в противном случае можно не попасть в реестр кредиторов и тогда не смочь добиваться возвращения своих денег. «Банк может подвергнуться процедуре финансового оздоровления, либо процедуре ликвидации. В этих случаях также интересы физических лиц оказываются более приоритетными, однако юридические лица также могут рассчитывать на возврат денег за счет распродажи имущества банковской организации. Правда, если банковская организация ликвидируется, то, скорее всего, надежд на возвращение вклада у юридических лиц не будет», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября Центрбанк России отозвал лицензии у Вестинтербанка и Энтузиастбанка, расположенных в Москве. На данный момент в кредитно-финансовых организациях назначена временная администрация. Банки являются участниками системы страхования вкладов. Кроме того, отозвана лицензия у Кубанского универсального банка в Краснодаре.