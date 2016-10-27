Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Тема «поддержки Дональда Трампа Россией» создана теми, кто защищает интересы Хиллари Клинтон. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонки

«По поводу так называемых фаворитов в избирательной кампании в США. Вы сказали, что это образ СМИ. Неслучайно этот образ создан. Я вообще редко вижу, когда что-то СМИ создают случайно. Сама идея вброшена с одной целью — с целью борьбы тех, кто защищает интересы Хиллари Клинтон в борьбе с Дональдом Трампом. Как это делается? Создаётся образ врага в виде РФ, а потом объявляется, что Трамп — наш фаворит. Это полный бред! Это способ манипулирования общественным мнением!», — сказал Путин.

По его словам, никто не знает, «как поведёт себя победитель, как поведёт себя Трамп или Клинтон, что будет исполнено», поэтому «для нас более-менее безразлично это»: «Но мы не можем не приветствовать намерения о нормализации отношений между США и РФ. Мы приветствуем такие заявления, от кого бы они ни исходили».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.