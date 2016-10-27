Великий Новгород, 27 октября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. В Новгородской области ещё два застройщика включены в реестр проблемных. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 27 октября, на заседании правительства региона заявила руководитель департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской области Валентина Захаркина.

Сергей Зубцов. Старая квартира. 1999

Это ООО «Экспресс», которое практически прекратило строительство многоквартирного дома по улице Шимской, 43, в Великом Новгороде. Своих квартир в этом доме ждут 29 дольщиков — с ним были заключены договоры на 62,5 млн рублей.

Вторая компания — ООО «Топ флор», остановившая строительство четырёх многоквартирных домов в Псковском микрорайоне Великого Новгорода. С этой компанией заключено 55 договоров на сумму более 142 млн рублей.

«Срок разрешений на строительство истёк, работы на объектах не ведутся более шести месяцев», — отметила Захаркина. Департаментом направлено письмо в управление Росреестра по Новгородской области с информацией о том, что застройщиками утрачено право на привлечение денежных средств участников долевого строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Великом Новгороде были признаны проблемными четыре дома в микрорайоне «Аркажская слобода» (застройщик ООО «Конкорд»). В реестр обманутых дольщиков были включены 12 человек.

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По информации департамента, планируемый срок завершения строительства первого квартала «Аркажской слободы» и передачи квартир участникам долевого строительства — до 31 декабря 2016 года.

Отметим, что 14 сентября нынешнего года в этом микрорайоне состоялась «церемония завершения строительства» домов.

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Всего в Новгородской области строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан — участников долевого строительства — ведут 20 застройщиков, 13 из них строят дома в Великом Новгороде, восемь — в Валдайском, Волотовском, Новгородском, Хвойнинском и Шимском районах. Этими застройщиками ведётся строительство 59 многоквартирных жилых домов, заключено 1939 договоров с дольщиками на сумму более 4,6 млрд рублей.