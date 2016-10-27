Москва, 27 октября, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Россию и Украину сначала разделили, а потом стравили между собой, и необходимо искать выход из этой ситуации, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на один из вопросов на итоговом заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Советский плакат «Навеки — вместе!»

«Нас сначала разделили, а потом стравили, но мы сами в этом виноваты, и должны сами найти выход из этой ситуации, — сказал российский лидер. — Уверен, что здравый смысл восторжествует и мы этот выход найдем».

Владимир Путин отметил, что всегда считал русских и украинцев одним народом, с единой историей, единой культурой. Он подчеркнул, что как в России, так и на Украине есть люди крайних националистических взглядов, что помогло сначала разделить, а потом и стравить нас между собой, но виноваты в этом мы сами. Здравый смысл в итоге восторжествует и выход из этой ситуации будет найден — сказал глава российского государства.