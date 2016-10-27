Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 19:22 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё поставил вопрос о том, чтобы ВС России не летали без сигналов в воздухе, и Россия согласилась с ним. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Напомню, тема Балтийского моря возникла в ходе моего визита в Финляндию. Президент Финляндии Саули Ниинистё совершенно неожиданно поставил вопрос о том, чтобы российские самолёты не летали без сигналов в воздухе. Это увеличивает безопасность в районе Балтийского моря. Это правильно. Количество наших полётов в разы уступает полётам НАТО. Я пообещал, что мы поставим этот вопрос на встрече в рамках Совета Россия — НАТО», — сказал Путин.

По его словам, российские представители это сделали: «Результат: наши партнёры по НАТО предложение отклонили. Для нас не так было просто пойти на такой шаг — есть технические вещи, есть вещи военного характера. Все вопросы — туда, в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.