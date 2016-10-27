Тула, 27 октября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Спортивный комплекс на базе Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса открылась 27 октября. В церемонии открытия принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Гантели

Спортивный комплекс с футбольным полем и площадками для игр в волейбол и баскетбол построен на средства Фонда развития Тульской области «Перспектива» и при содействии олимпийского чемпиона по фигурному катанию, заслуженного мастера спорта Антона Сихарулидзе.

Глава региона поприветствовал собравшихся и отметил, что развитие физкультуры и спорта — один из главных приоритетов работы правительства Тульской области. «Наша цель — сделать занятия спортом и физкультурой доступными для всех. И сегодня мы сделали еще один шаг на пути к этой цели», — сказал губернатор Тульской области.

Глава региона выразил уверенность в том, что спортивный комплекс послужит хорошей базой для продолжения спортивных традиций области и пожелал всем собравшимся здоровья и успехов в занятиях спортом, а участникам соревнований — честной борьбы и яркой победы.

Антон Сихарулидзе также приветствовал участников мероприятия. Он пожелал спортсменам высоких результатов и отметил важность того, что бизнес и спортивное сообщество принимают участие в реализации подобных проектов. Олимпийский чемпион подчеркнул, что поддержка работы по популяризации спорта и здорового образа жизни в Тульской области будет продолжена. Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева рассказала, что данная спортивная площадка — это десятый спортивный объект, построенный при содействии фонда. Всего фондом реализовано 67 проектов.

Юлия Федосеева сообщила, что команды, которые займут призовые места, смогут воспользоваться правом выбрать для своего образовательного учреждения спортивный инвентарь за счет средств фонда.

Алексей Дюмин и Антон Сихарулидзе подписали футбольный мяч и дали символический старт началу областного турнира по мини-футболу среди команд государственных профессиональных образовательных организаций Тульской области. Антон Сихарулидзе сделал первый удар по воротам. Соревнования посвящены Дню народного единства и проходят в рамках Спартакиады профессиональных образовательных учреждений Тульской области.

Отметим, что спортивные команды Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса становились победителями и призерами соревнований: «Российский Азимут», открытых городских соревнований по настольному теннису, чемпионата Тульской области по городошному спорту «Новое поколение». Команда колледжа заняла первое место в молодежном чемпионате «Арт-профи форум», второе место в областном конкурсе агитбригад антинаркотической направленности «Мы за здоровое будущее!». Более 170 студентов и педагогов приняли активное участие в сдаче норм ГТО.