Ставрополь, 27 октября, 2016, 19:11 — ИА Регнум.



Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

В Ставропольском крае по итогам 9 месяцев 2016 года налогами собрано около 55 млрд рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 23%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Из общей суммы поступлений около 17 млрд рублей пошли в федеральный бюджет, 38 млрд рублей — в бюджет края.

Рост налоговых поступлений связан с увеличением поступлений в федеральный бюджет в 1,7 раза или на 7 млрд рублей. В два раза выросли поступления по налогу на добавленную стоимость и в 1,6 раза по акцизам на крепкую алкогольную продукцию.

На долю НДС приходится 80% поступлений налогов и сборов в федеральный бюджет. Сумма налога, исчисленная по налогооблагаемым объектам, возросла на 17% или почти 23 млрд рублей.

Этот год стал переломным для администрирования НДС — внедрена автоматизированная система контроля, что позволило значительно повысить эффективность администрирования, отметили в управлении.

Налоговики также отмечают снижение задолженности по налогам за 9 месяцев текущего года на 22% или 4,4 млрд рублей.