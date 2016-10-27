Иерусалим, 27 октября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Впервые за последние 500 лет ученые сняли мраморную плиту с гробницы Иисуса Христа в иерусалимском храме Воскресения Христова, сообщает журнал National Geografic.

Джеймс Тиссо. Иисус в окружении ангелов. 1886 — 1894

Ранее уже сообщалось о планах реставрации Кувуклии — часовни над Гробом Господним. Ее подвергнут реставрации впервые после возведения, завершившегося в 1810 году. Именно в этой часовне, над гробницей Христа, в праздник Воскресения Христова загорается Благодатный огонь. Сам иерусалимский храм Гроба Господня, также известный как храм Воскресения Христова, был построен еще в IV веке по приказу матери римского императора Константина Елены Равноапостольной, которая посчитала гробницу главной святыней христианского мира. Мраморная плита на гробницу была установлена в середине XVI века.

Под ней археологи обнаружили огромное количество камней и теперь ученые будут проводить долгий анализ, чтобы «увидеть оригинальную поверхность камня, на который, по преданию, было положено тело Христа». Целью данного исследования объявлено желание выяснить изначальный облик гробницы Иисуса Христа. Кроме того, ученых интересует вопрос, почему Елена Равноапостольная, мать римского императора Константина, посчитала именно ее главной святыней христианского мира.

Напомним, согласно Евангелию, после мученической смерти Иисуса Христа, распятого на кресте, установленном на горе Голгофе, его тело поместили в одну из пещер, предназначавшихся для погребения усопших. В этой пещере на третий день произошло воскресение Иисуса Христа. Раскопки на горе Голгофе в IV веке нашей эры впервые вела Елена Равноапостольная, по преданию, нашедшая крест, на котором был распят Иисус, и основавшая на этом месте храм Гроба Господня.