Псков, 27 октября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. В нынешнем году в Псковской области, несмотря на непростые погодные условия, валовый сбор зерна составил 117 тысяч тонн, что почти в 4 раза превышает урожай зерновых 2009 года, когда было собрано всего 30 тысяч тонн. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 27 октября, на торжественном собрании работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

В лидерах по сбору зерна — Новосокольнический, Островский и Пыталовский районы.

Кроме того, в Псковской области на 23% выросло производства мяса (до 170 тысяч тонн), отмечен рост производства молока и продуктивности дойного стада в сельхозпредприятиях.

Также в текущем сезоне было собрано 135,9 тыс. тонн картофеля и 33,1 тыс. тонн овощей открытого и защищённого грунта.