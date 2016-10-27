Москва, 27 октября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Несмотря на постоянные обвинения и провокации Запада, нужно непрестанно бороться против террористов в любой точке планеты. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

post-book.com Змеиное гнездо

«Давайте позвоним в колокола по погибшим в районе Мосула. Более 200 человек террористы уже расстреляли. А в Афганистане? Одним ударом уничтожали множество человек. А что происходит в Йемене? Колокола должны звонить по всем жертвам. Мы слышим: Алеппо, Алеппо… Мы или оставим там гнездо террористов, или дожмём его. Давайте тогда Ракку не будем трогать — ведь там тоже мирные люди живут!», — сказал Путин.

По его словам, «Израиль никогда так не делает — он борется до конца и благодаря этому существует»: «Если мы будем сдавать позиции — всегда будем проигрывать».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.