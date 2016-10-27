Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Отказ от ООН является прямой дорогой к хаосу. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Я вынужден повторить: нам нужно вернуться к тому, что написано в уставе ООН, потому что другой такой организации нет. Если мы от неё откажемся — это дорога к хаосу. Да, ситуация в мире поменялась, ООН и Совбез нуждаются в реформах, но это можно сделать на основе широкого консенсуса, чтобы с ними согласилось подавляющее большинство», — сказал Путин.

Он объяснил, почему нужно вернуться к единообразному пониманию правил: «Она создавалась после Второй Мировой войны. Был определённый расклад. После распада СССР США решили, что ни с кем ничего не надо согласовывать. Ну и началось: в 90-х — агрессия против Белграда. Я не буду говорить про гуманитарную составляющую, но наблюдать за ракетно-бомбовыми ударами в центре Европы — для меня это было дикостью, ещё и в обход Устава ООН. Как только столкнулись — сказали, что «всё устарело». Дальше — Ирак. ООН санкционировал? Да нет. До этого был Афганистан. Мы знаем 11 сентября 2001 года, но нужна резолюция ООН. Потом Ирак, потом была принята резолюция по Ливии. Все же читали эту резолюцию! Бесполётные зоны! Причём тут они, если начали наносить по Ливии удары?

Путин напомнил, что последней была Сирия: «Говорили, что в Сирии умножается число террористов из-за действий в Алеппо. Но разве с этого началось? В Ираке и Ливии никаких террористов не было. Как только государственность разрушили — сразу вакуум заполнили террористы. То же самое в Сирии. Я понимаю намёк на Алеппо, но позвольте — война в Сирии началась задолго до нашего участия. Террористов начали воспитывать, науськивать на Асада. Это до сих пор продолжается. Их можно «направить», а потом разберёмся, мол. Не получится!».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.