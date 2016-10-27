Москва, 27 октября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В деле урегулирования сирийского кризиса и в борьбе с терроризмом личные договоренности с президентом США Бараком Обамой не дали результата, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай».

ИА REGNUM

В Сирии до сих пор не удается остановить кровопролитие и активизировать политический процесс, при этом личные договоренности с американским президентом в этой сфере не принесли реальной пользы.

Владимир Путин подчеркнул, что после длительных переговоров, приложения огромных усилий и формирования сложных компромиссов, так и не начал формироваться единый фронт борьбы с терроризмом, хотя для этого было сделано все необходимое. Не принесли никакого результата и личные договоренности с президентом Соединенных Штатов.