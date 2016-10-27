Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Правила в ЕС, возможно, требуют перемен, но лишь после согласия жителей ЕС. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Дмитрий Налбандян. Наш путь к коммунизму. 1981

«Договор с Канадой — чисто ЕСовское дело. Я знаю, что в Европе вызывает раздражение блокировка одной из стран соглашения с Канадой, но ведь при создании ЕС были предусмотрены определённые правила. ЕС разросся, но правил не меняли. Может, их и нужно менять, но только после согласия жителей ЕС», — сказал Путин.

Много или мало прерогатив у наднациональных органов в ЕС? Количество обязательных решений Европарламента в ЕС больше, чем у Верховного Совета в СССР. Хорошо это или плохо — не нам решать. В самой Европе разные точки зрения, и надеюсь, это завершится решением.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.