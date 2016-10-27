Берлин, 27 октября, 2016, 18:27 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Из-за потенциальных «военных угроз» со стороны России НАТО направит свои батальоны к российским границам. В ответ на действия России на Украине альянс решил передислоцировать в Восточную Европу четыре боевых батальона численностью около тысячи солдат в каждом. Вначале будущего года они будут размещены в трех странах Прибалтики и в Польше, заявил в рамках двухдневного саммита министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг», — передает журнал Focus.

Кроме того, НАТО намерено усилить свое военное присутствие в районе Черного моря. По словам Столтенберга, Россия взяла курс на нагнетание военных угроз, среди которых «внезапные массовые военные маневры» на границах альянса. Это вынуждает НАТО адекватно реагировать. Страны Восточной Европы опасаются за свою безопасность с тех пор, так как Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров Крым. Для их защиты в случае военной агрессии России и расширения возможностей сил быстрого реагирования НАТО с февраля следующего года в Восточной Европе будут созданы специальные военные базы, а боевое развертывание четырех многонациональных батальонов и их приведение в полную «боевую готовность» должно завершиться к лету 2017 года.

В рамках укрепления обороноспособности стран-членов НАТО в Восточной Европе Германия пошлет в Литву танки, а также в общей сложности около тысячи солдат. В период с 2017 по 2018 годы контингент немецких войск в Литве будет усилен военными из Нидерландов, Норвегии, Бельгии, Франции, Хорватии и Люксембурга, добавляет Focus.