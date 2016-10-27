Киев, 27 октября, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко продолжает богатеть на фоне обнищания основной массы украинских граждан. Об этом свидетельствует рейтинг богатейших людей Украины по версии журнала «Новое время» и инвестиционной компании Dragon Capital.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Согласно этому рейтингу, Порошенко поднялся с шестого на четвертое место богатейших людей на Украине. его активы оцениваются в $949 млн.

основным активом украинского президента остается корпорация Roshen, продажи которой в прошлом году снизились более чем на $200 млн — до $800 млн. При этом Порошенко так и не продал свой бизнес, как обещал, когда избирался на пост президента Украины. Он утверждает, что передал управление своими активами в «слепой траст», но ряд экспертов утверждают, что это всего лишь уловка.

Стоит отметить. что корпорация Roshen занимает 22-е место в мировом рейтинге кондитерской индустрии Candy Idustry.

Самыми богатыми людьми на Украине остаются олигархи — Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.