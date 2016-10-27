Москва, 27 октября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Когда мир сталкивается с проблемами, он призывает к исполнению Устава ООН. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Я присоединяюсь к тому, что нужна система международного права, которая уважалась бы всеми странами. Нужно вернуться к уставу ООН. Я полностью разделяю эту точку зрения. Мы пренебрежительно начали относиться к уставу, делая вид, что это неважно и устарело, но когда мир сталкивается с острыми проблемами, люди начинают призывать к исполнению положений устава», — сказал Путин.

По его словам, необходимо, чтобы «с самого начала это помнили, нужна надёжная система международного права, которая была бы гарантией от любого применения силы».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.