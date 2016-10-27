Санкт-Петербург, 27 октября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Петербуржцам следует проявить человеческую солидарность в годовщину крушения пассажирского самолёта А321 в Египте и отказаться от участия в «разгульном веселье» на Хэллоуин. Таким мнением сегодня, 27 октября, с ИА REGNUM поделилась руководитель сектора коммуникаций информационного отдела петербургской епархии Наталья Родоманова.

Счастливый Хэллоуин

31 октября 2016 года — первая годовщина гибели над Синайским полуостровом 224 человек, большинство из которых — жители Петербурга и Ленобласти.

«Эта страшная трагедия в результате террористического акта прервала счастливую жизнь многих людей. Наверное, стоит не только задуматься об их чувствах. Но и проявить элементарную человеческую солидарность. Будет правильным в годовщину этого трагического события не предаваться разгульному веселью на непонятном празднике, а помянуть погибших и поддержать тех, кто потерял дорогих его сердцу людей», — подчеркнула представитель РПЦ.

В Петербургской епархии отметили, что Хэллоуин — праздник, своими корнями уходящий в язычество, совершенно не связанный с нашей культурой.

«Стоит честно взглянуть на реалии и отметить, что в нашу страну этот праздник пришел исключительно в своей коммерческой составляющей. Отмечать его людям, не разделяющим его смыслов, образов и культурного кода, представляется странным. Поскольку нередко Хэллоуин превращается в бессмысленное разгульное действо, служащее только поводом для излишеств», — отметили в Петербургской епархии.

В РПЦ признают, что христианская церковь восприняла какое-то количество народных традиций языческих времен, однако Церковь всегда переосмысливала их, и они не становились поводом для чрезмерного и бездумного веселья.

«В настоящее время коммерциализированные праздники пытаются привлечь к себе общественное внимание благодаря агрессивной и массовой рекламе. Однако стоит задуматься — какими образами и смыслами мы окружаем себя и близких», — добавила Наталья Родоманова.

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Напомним, Хэллоуин (Halloween) традиционно отмечается в англоязычных странах 31 октября, в канун Дня всех святых. В этот день принято облачаться в карнавальные костюмы, изображающие героев фильмов ужасов и разную нечисть, а также ходить по домам, выпрашивая сладости. Главный символ торжества — тыква-фонарь с вырезанным зловещим лицом. В России и странах СНГ распространение праздника связано, прежде всего, с увлечением его необычной и яркой атрибутикой.

В результате крушения над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. Причиной трагедии, по данным ФСБ России, стал теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ее деятельность запрещена в РФ решением Верховного суда).