Москва, 27 октября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Введение так называемого налога на тунеядство приведет к реальным потерям бюджетов, которые несопоставимы с той выгодой, которую запланировали авторы этой инициативы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), комментируя инициативу Минтруда ввести налог на тунеядство.

Илья Репин. Босяки. Бесприютные (фрагмент). 1894

«Когда я вижу такие инициативы, мне все время хочется задать вопрос — а поработать не пробовали? С точки зрения реализуемости она просто нереализуема, даже если представить, что она будет внесена, то потери, которые будут с ее принятием — причем потери реальные, и фондов, и бюджетов, и людей — будут такими, что несопоставимо в принципе с тем, что даже в мыслях хотели бы получить авторы этой инициативы», — сказал он, предложив чиновникам сосредоточиться на выполнении указов президента.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что справедливым был бы сбор с неработающих граждан в размере 20 тыс. рублей, поскольку официально трудоустроенный человек платит подоходный налог исходя из МРОТ в размере 11,7 тыс. рублей в год, а за нетрудоустроенного гражданина субъект РФ отчисляет в среднем 8−9 тыс. рублей.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал не называть сбор «налогом на тунеядство». «Это никакой не налог на тунеядство, его так лучше не называть. Речь идёт о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и тех, кто не участвует в формировании соответствующих фондов, но в то же время пользуется социалкой», — указал он.