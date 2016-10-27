Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Западным странам нравится выдавать себя за защитников цивилизации. Об этом 27 октября в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

«Российская угроза — это прибыльное занятие, можно нагибать союзников, расширять НАТО, приблизить технику к нашим границам. Очень приятно выдавать себя за защитников цивилизации, но Россия-то ни на кого нападать не собирается, да и смешно это. Я читаю аналитические материалы. Немыслимо, глупо! В одной Европе 300 млн человек — члены НАТО. В России — 146 млн. Смешно говорить! Нет — всё равно это используется для решения своих проблем», — сказал Путин.

По его словам, к числу мифических относится и «истерия в предвыборной кампании президента США»: «Казалось бы — в США масса проблем, и, наверное, разговор должен идти об этом, но, видимо, общество нечем успокоить, и куда проще сместить акцент на угрозы, хакеров и так далее. Неужели кто-то думает, что РФ может повлиять на выбор США? Америка — это банановая страна? Это великая держава!».

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил перед участниками итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своей речи глава государства коснулся главных проблем современного мира, ситуации с правами человека и с геополитическим положением России в мире.