Москва, 27 октября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Взимать налоги с доходов по депозитам в принципе нецелесообразно, но эта тема имеет большой научный интерес. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), комментируя намерение Минфина ввести налог на депозиты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налог с депозитов

«Давайте не рассматривать чтение лекций в каком-то учебном заведении, пусть даже очень серьезным чиновником, как тему увеличения налоговой нагрузки», — призвал он.

Макаров подчеркнул, что речь идет о «взимании не налога с депозитов, а с доходов по депозитам». «С моей точки зрения, это нецелесообразно в принципе. Это решение в практической плоскости, с моей точки зрения, не возникало», — пояснил он.

По мнению Макарова, эта тема могла бы стать предметом научного исследования. «Если же замминистра хочет защитить диссертацию по этому поводу, написать научный труд, который будет посвящен вопросу о том, повысит ли это собираемость налогов или понизит, будет ли это способствовать притоку населения в банки или будет способствовать оттоку, как это будет влиять на инфляцию, — все это имеет очень серьезный научный интерес. Практического интереса и практической реализации и перспективы это не имеет», — отметил Макаров.

«Мне почему-то кажется, что такая иниациатива не будет внесена в Госдуму, и депутаты будут лишены возможности на нее прореагировать», — добавил он.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев предложил ввести налоги на депозиты. Расчеты экспертов свидетельствуют о том, что в случае введения подоходного налога в размере 13% годовых на вклады дополнительный доход в бюджет мог бы составить около 200 млрд рублей в год.