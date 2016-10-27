Брюссель, 27 октября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Ухудшающаяся ситуация в области безопасности по соседству с ЕС и в других странах мира, а также позиция России и дислокация в Калининграде ракет, способных нести ядерной оружие, вызывает беспокойство у европарламентариев, сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 октября, в пресс-службе Европарламента.

mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

В принятой сегодня резолюции они призывают государства, владеющие ядерным оружием, сократить его количество, перенести в хранилища и уменьшить его роль в военных доктринах. Европарламент беспокоится по поводу «увеличившихся ядерных угроз, возникающих из-за позиции России», по поводу ухудшающихся отношений России и НАТО, возможных нарушений договора о ядерных силах средней дальности и «заявлений, свидетельствующих об увеличивавшемся стремлении использовать ядерное оружие». Парламент выражает беспокойство в связи с дислокацией ракетных систем «Искандер», способных нести ядерное оружие, в Калининграде.

Европарламентарии упоминают и другие примеры поведения России, вызывающие беспокойство: военные учения России, «во время которых имитируется использование ядерного оружия против Польши», также «заявления высокопоставленных должностных лиц России о возможности дислоцировать такое оружие в оккупированном Крыму».

В документе отмечается, что в начале 2016 года у девяти стран — США, России, Соединенного Королевства, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи — было более 15 тыс. единиц ядерного оружия. Европарламентарии призывают эти страны сократить количество такого оружия, перенести его из мест дислокации в хранилища и сократить его роль в военных доктринах. Они также призывают эффективнее гарантировать нераспространение ядерного оружия, разоружение и сотрудничество в стремлении к мирному использованию ядерных технологий.

Парламент поддерживает предложение организовать в следующем, 2017 году, международную конференцию ООН, касающуюся договора, юридически запрещающего использование ядерного оружия. Резолюции одобрили 415 членов Европарламента, не одобрили 124, воздержались 74.