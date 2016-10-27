Санкт-Петербург, 27 октября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Недостроенный стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга принимает первый неофициальный футбольный матч. На поле вышла команда генерального подрядчика, ОАО «Метрострой», которой противостоит сборная петербургских строителей из субподрядных организаций, работающих на стадионе.

Gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове Петербурга

Любительские команды проведут два тайма по 45 минут с традиционным 15-минутным перерывом. «Будет всё, как положено. А в конце ожидается награждение победителей», — прокомментировали в «Метрострое».

Игра началась около 17:15. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, подготовкой кубков для одержавших победу озаботился лично глава компании-генподрядчика Вадим Александров.

Ради любительской встречи на выдвижное футбольное поле, которое было впервые перемещено в чашу стадиона 24 октября, нанесли временную разметку. Чтобы не повредить травяному газону, пыльные и отделочные работы внутри стадиона на время его нахождения в чаше стадиона приостановлены.

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К концу недели поле вновь выдвинут за пределы чаши, где оно и перезимует в укрытом виде. Период его расконсервации после зимы потребует около двух месяцев.

Напомним, первые профессиональные футбольные матчи на стадионе запланированы на конец марта 2017 года. Летом Петербург примет футбольный Кубок конфедераций, а в 2018 году на арене пройдут несколько матчей Чемпионата мира по футболу, включая один полуфинал.