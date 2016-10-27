Сочи, Краснодарский край, 27 октября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил сомнение, что такая великая держава, как США, могла бы допустить вмешательство в выборный процесс.

Банановая страна

«Вы что, серьезно думаете, что Россия может повлиять на выборы в США? Это же не банановая страна, а великая держава. Если я не прав, поправьте меня», — сказал Путин на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению президента России, у США есть свои проблемы, о которых стоило бы говорить.